Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме оценили шансы роста экономики США в 2026 году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 15.04.2026
В Белом доме оценили шансы роста экономики США в 2026 году

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт считает, что у США есть все шансы добиться роста национальной экономики на уровне 4% в этом году.
"Мы определенно можем обеспечить (экономический – ред.) рост в 4% в этом году, и это основано не на оптимизме, а на научном расчете", - заявил Хассетт в ходе выступления на саммите Semafor World Economy 2026 в Вашингтоне.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Ближневосточный конфликт не повлияет на экономику США, заявили в Белом доме
3 апреля, 17:07
В то же время Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои ожидания относительно американской экономики. Согласно обновленному докладу организации, опубликованному во вторник, прогноз роста ВВП США на 2026 год был снижен на 0,1 процентного пункта, до 2,3%, а в 2027 году аналитики ожидают дальнейшего замедления темпов - до 2,1%.
В январе МВФ прогнозировал рост экономики США в 2026 году в 2,4%, а в 2027 году - в 2%.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума с 1980 года
10 января, 06:13
 
В миреСШАВашингтон (штат)МВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала