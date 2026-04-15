В Белом доме оценили шансы роста экономики США в 2026 году

ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт считает, что у США есть все шансы добиться роста национальной экономики на уровне 4% в этом году.
"Мы определенно можем обеспечить (экономический – ред.) рост в 4% в этом году, и это основано не на оптимизме, а на научном расчете", - заявил Хассетт в ходе выступления на саммите Semafor World Economy 2026 в Вашингтоне.
В то же время Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои ожидания относительно американской экономики. Согласно обновленному докладу организации, опубликованному во вторник, прогноз роста ВВП США на 2026 год был снижен на 0,1 процентного пункта, до 2,3%, а в 2027 году аналитики ожидают дальнейшего замедления темпов - до 2,1%.
В январе МВФ прогнозировал рост экономики США в 2026 году в 2,4%, а в 2027 году - в 2%.