"Когда денег недостаточно": США взяли заложников в войне с Ираном
08:00 15.04.2026 (обновлено: 08:03 15.04.2026)

"Когда денег недостаточно": США взяли заложников в войне с Ираном

Давид Нармания
Дональд Трамп, вдохновленный примером Ирана, похоже, всерьез решил заблокировать Ормузский пролив. Пока прорваться через стройные ряды американских ВМС удалось лишь одному танкеру, причем только со второй попытки. Как отмечает Bloomberg, речь идет о "связанном с Китаем" судне Rich Starry, которое к тому же находилось под американскими санкциями. Насколько этот пример окажется заразительным, нам еще предстоит узнать, но в Вашингтоне призывают особых надежд не питать. По крайней мере, после того как в понедельник стоимость нефти вернулась к показателям выше сотни долларов за баррель, министр энергетики США Крис Райт предупредил: цены на нефть продолжат расти, они достигнут пика в ближайшие недели.
И раз уж блокада проливов становится общепринятой практикой, то к Соединенным Штатам и Ирану могут присоединиться йеменские хуситы, которые, как показал опыт предыдущих конфликтов, в состоянии заблокировать еще один маршрут — уже через Баб-эль-Мандебский пролив. Тогда под угрозой окажется не только четверть поставок нефти на мировые рынки, которая проходит через Ормуз, но и 12 процентов всей торговли — через Красное море
Все эти новости, естественно, огорчают союзников Белого дома — монархии Персидского залива, которые рискуют лишиться главного источника доходов. И на этом фоне, как пишет The Wall Street Journal, Саудовская Аравия требует от США отказаться от блокады Ормузского пролива и добиваться урегулирования конфликта за столом переговоров.
Эр-Рияд недавно смог вернуть нефтяной экспорт на довоенный уровень — топливо перекачивается по трубопроводу "Восток — Запад" и отправляется покупателям уже через Красное море. Но теперь и этот маршрут может оказаться под угрозой.
Монархии Залива в нынешнем конфликте попросту оказались в заложниках у Соединенных Штатов и Израиля. И в этой связи хочется вернуться к событиям весны прошлого года.
Тогда середина мая для региона проходила под знаменем большого турне Дональда Трампа. Каждый день СМИ трубили о соглашениях на баснословные суммы. Из поездки хозяин Белого дома вернулся с инвестициями в американскую экономику на два триллиона долларов и многомиллиардными контрактами на поставку вооружений для Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. В том числе — как иронично это выглядит спустя год! — на закупки средств ПВО. Тех самых, которые оказались не способны защитить эти страны от иранских дронов и ракет.
А еще он привез оттуда самолет. Конечно же, бесплатный "очень дорогой самолет", который Дональд Трамп получил в дар от Катара, — Boeing 747 стоимостью в 400 миллионов долларов, который переоборудуют в американский "Борт номер один".
Все это преподносилось как новая веха в сотрудничестве США и арабских монархий. Десятилетиями династии из Персидского залива полагались на Вашингтон как на гаранта собственной безопасности и оберегали краеугольный камень американского экономического могущества — нефтедоллар.
Не прошло и года, как убежденность в способности Америки защитить своих союзников развеялась, словно мираж в Руб-эль-Хали. Многомиллиардные проекты, амбициозные планы и идеи о превращении целого региона в тихий островок стабильности и инвестиций в этом меняющемся мире пошли под нож защиты американских интересов — так, как их понимает Дональд Трамп.
Из выгодных партнеров они превратились в уязвимые места для Вашингтона. И США не просто не смогли их защитить — они готовы банально пожертвовать этими странами в угоду своим сиюминутным целям, пытаясь сохранить лицо в проигранном противостоянии.
Но не следует потакать соблазну позлорадствовать — других держав, желающих взвалить на свои плечи роль гаранта безопасности в регионе, не найти. Просто Соединенные Штаты, как выяснилось, тоже не способны ее выполнять. Более того, Вашингтон сам стал угрозой.
Мир меняется, и глобальные изменения не проходят безболезненно. Когда этот раунд противостояния США и Ирана завершится, арабским монархиям придется кардинально изменить подход к обеспечению безопасности. Деньги, вне всякого сомнения, — главное топливо войны. Но когда деньги — единственный ресурс, обеспечивающий твою защиту, то не исключен сценарий, при котором ты не сможешь им воспользоваться.
Или им воспользуется кто-то другой — как Вашингтон сейчас.
АналитикаСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаКатарСаудовская АравияОАЭ
 
 
