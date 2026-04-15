Спецоперация, 15 апреля: ВС России освободили Волчанские Хутора

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Армия России освободила населенный пункт Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1 145 военнослужащих, следует из сводки МО Российской Федерации.
Россия готова к мире, а Запад - нет
РФ продолжает быть готовой к переговорам с США по Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, отношения между Россией и Соединенными Штатами не заморожены, они были поставлены на паузу при администрации американского бывшего президента Джо Байдена. Контакты проводятся, но не о всех из них рассказывается, заявил министр иностранных дел.
Соединенные Штаты продвигают милитаризацию Европы, чтобы снять с себя и переложить на Европу ответственность за последствия прошлых действий на Украине, подчеркнул Лавров. США хотят переложить на Европу ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на китайском направлении, они этого не скрывают, добавил он. У Москвы нет иллюзий о реальных целях США, заявляющих, что теперь они руководствуются национальными интересами, заявил Лавров.
Лавров отметил, что договоренности, достигнутые Россией и США на Аляске по Украине, блокируются европейской элитой, которая заседает в Берлине, Брюсселе и Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон упивается мыслью о создании стабилизационного контингента на Украине, подчеркнул министр. Он добавил, что на переговорах РФ и США по Украине на Аляске речь шла о признании реалий на земле де-юре.
Глава МИД добавил, что на Западе замышляют новый военный блок, в котором Украина - ведущий участник.
Запад ищет деньги для Киева
Агентство НАТО по связи и информации объявило тендер на привлечение частных компаний для технического обеспечения миссии по поддержке и обучению украинских военных, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы.
Владимир Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что "хуже некуда".
ВСУ бросают своих
Украина не оказывает никакой материальной поддержки воевавшим за ВСУ иностранцам, в том числе получившим ранения и увечья, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
Украинские военнослужащие 66-й бригады сидят на позициях без обеспечения, пока предназначенная для них техника и оборудование переправляется в распиаренный украинскими СМИ 3-й армейский корпус ВСУ, которым командует Андрей Билецкий (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киев бьет по Запорожью
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен из-за атаки ВСУ, соцобъекты запитаны от резервных дизель-генераторов, сообщил глава города Максим Пухов. Атака ВСУ по объектам энергоинфраструктуры привела к отключению электроснабжения в Запорожской области, принимаются меры для стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
ВС РФ уничтожают ВСУ
ВС России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, добавило МО.
Нужно ли НАТО США?
Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос обоснованность расходов Соединенных Штатов на НАТО, поскольку союзники по альянсу не помогают Штатам. Поддержка США в ситуации вокруг Ирана со стороны союзников по НАТО была "нулевой", заявил американский лидер.
