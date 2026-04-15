Бойцы "Ахмата" перехватили новый украинский дрон "Жук"

КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Новый украинский дрон "Жук", созданный по аналогу одного из британских БПЛА, перехватили бойцы батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" в харьковском приграничье, рассказал РИА Новости боец спецназа "Батрак".

"У нас появился трофей, который у ВСУ появился недавно - дрон самолетного типа "Жук". Это украинская разработка на основе британского дрона", - рассказал боец.

Он уточнил, что дальность нового дрона - порядка 40 километров, ВСУ его используют и в качестве разведчика, и как ударный БПЛА.

"Им его не жалко и как ударный использовать. Он сделан просто из трубы и пенопласта, то есть очень дешевый вариант, который не жалко запустить в один конец", - сказал боец.

По его словам, эти дроны ВСУ часто используют для атак по гражданским объектам.