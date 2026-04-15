Бойцы "Ахмата" перехватили новый украинский дрон "Жук"
07:11 15.04.2026 (обновлено: 09:34 15.04.2026)
Бойцы "Ахмата" перехватили новый украинский дрон "Жук"

Бойцы "Ахмата" перехватили новый украинский дрон "Жук" в харьковском приграничье

© РИА Новости — Украинский дрон "Жук", перехваченный в харьковском приграничье
Украинский дрон Жук, перехваченный в харьковском приграничье - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости
Украинский дрон "Жук", перехваченный в харьковском приграничье
КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Новый украинский дрон "Жук", созданный по аналогу одного из британских БПЛА, перехватили бойцы батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" в харьковском приграничье, рассказал РИА Новости боец спецназа "Батрак".
"У нас появился трофей, который у ВСУ появился недавно - дрон самолетного типа "Жук". Это украинская разработка на основе британского дрона", - рассказал боец.
Он уточнил, что дальность нового дрона - порядка 40 километров, ВСУ его используют и в качестве разведчика, и как ударный БПЛА.
"Им его не жалко и как ударный использовать. Он сделан просто из трубы и пенопласта, то есть очень дешевый вариант, который не жалко запустить в один конец", - сказал боец.
По его словам, эти дроны ВСУ часто используют для атак по гражданским объектам.
"Нова разработка, они недавно начали появляться. Если они не находят военных, чтобы попросту не тратить дрон, начинают бить по мирным жителям", - пояснил боец.
