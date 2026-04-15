Дроны-перехватчики "Елка" уничтожают все БПЛА ВСУ, рассказал боец

КУРСК, 15 апр – РИА Новости. Российские дроны-перехватчики "Ёлка" способны уничтожать до 100% украинских БПЛА, по которым их запускают, рассказал РИА Новости применяющий ИИ-дрон на практике военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Кощей".

"Очень легко управлять им, и он со своей задачей справляется на все 100%. Мной запущено уже более 10 штук, соответственно, 10 поражений вражеских дронов", – отметил боец "Севера".

По словам бойца, всего за четыре дня он уничтожил девять украинских FPV-дронов и три дрона на оптоволокне.

Стрелок-зенитчик с позывным "Рыжий" в свою очередь рассказал, что с помощью дрона-перехватчика с интеллектуальным наведением "Ёлка" на одной огневой точке было уничтожено семь украинских беспилотников за день.

"В день нами было уничтожено до десяти целей противника, семь из которых были уничтожены дроном-перехватчиком "Ёлка", остальное из стрелкового оружия", – рассказал военнослужащий группировки "Север".

Он добавил, что дрон-перехватчик "Ёлка" способен уничтожить украинские беспилотники "Дарст", "Лелека", "Чаклун" и "Лютый".