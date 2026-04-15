Дроны-перехватчики "Елка" уничтожают все БПЛА ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 15.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:09 15.04.2026
Дроны-перехватчики "Елка" уничтожают все БПЛА ВСУ, рассказал боец

РИА Новости: российские дроны "Елка" уничтожают до ста процентов украинских БПЛА

Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
КУРСК, 15 апр – РИА Новости. Российские дроны-перехватчики "Ёлка" способны уничтожать до 100% украинских БПЛА, по которым их запускают, рассказал РИА Новости применяющий ИИ-дрон на практике военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Кощей".
"Очень легко управлять им, и он со своей задачей справляется на все 100%. Мной запущено уже более 10 штук, соответственно, 10 поражений вражеских дронов", – отметил боец "Севера".
По словам бойца, всего за четыре дня он уничтожил девять украинских FPV-дронов и три дрона на оптоволокне.
Стрелок-зенитчик с позывным "Рыжий" в свою очередь рассказал, что с помощью дрона-перехватчика с интеллектуальным наведением "Ёлка" на одной огневой точке было уничтожено семь украинских беспилотников за день.
"В день нами было уничтожено до десяти целей противника, семь из которых были уничтожены дроном-перехватчиком "Ёлка", остальное из стрелкового оружия", – рассказал военнослужащий группировки "Север".
Он добавил, что дрон-перехватчик "Ёлка" способен уничтожить украинские беспилотники "Дарст", "Лелека", "Чаклун" и "Лютый".
"Дрон-перехватчик "Ёлка" может "зацепить" все цели противника... Может сбивать FPV-дроны, но как бы нецелесообразно тратить на FPV, (их) в основном ружьем. А так, он тоже может это сбить, если угроза, а так – большие разведывательные "крылья" противника и ударники", – добавил военнослужащий.
