14:42 15.04.2026 (обновлено: 15:31 15.04.2026)
Молдавия будет обсуждать с исполкомом СНГ накопившийся долг

Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
МОСКВА, 15 апр - РИА новости. Заявления о выходе из СНГ через год являются молдавскими оценками, вопросы, связанные с выходом, а также накопившимся долгом Кишинев должен будет решать с исполкомом организации, заявил РИА Новости источник в Москве.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что его страна выйдет из Содружества независимых государств через год. По словам министра, уведомление в Минск уже направлено.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
Вчера, 13:06
Комментируя по просьбе агентства эти высказывания, источник указал, что "через год - это молдавские оценки".
"На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода", - заключил он.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
МИД России назвал решение Молдавии о выходе из СНГ циничным
8 апреля, 23:18
 
