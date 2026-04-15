Молдавия будет обсуждать с исполкомом СНГ накопившийся долг

МОСКВА, 15 апр - РИА новости. Заявления о выходе из СНГ через год являются молдавскими оценками, вопросы, связанные с выходом, а также накопившимся долгом Кишинев должен будет решать с исполкомом организации, заявил РИА Новости источник в Москве.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что его страна выйдет из Содружества независимых государств через год. По словам министра, уведомление в Минск уже направлено.
Комментируя по просьбе агентства эти высказывания, источник указал, что "через год - это молдавские оценки".
"На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода", - заключил он.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
