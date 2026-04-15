13:06 15.04.2026 (обновлено: 14:55 15.04.2026)
Молдавия официально объявила о выходе из СНГ

Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Молдавия официально объявила о выходе из СНГ и перестанет быть частью содружества через год, заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой.
"После подписания решений о денонсации соглашений 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении", — сказал он.
Окончательно Молдавия покинет организацию 8 апреля 2027-го, добавил Попшой.
В то же время источник РИА Новости назвал это заявление оценками самого Кишинева.
"На самом деле он будет обсуждать все модальности с исполкомом (содружества. — Прим. ред.). В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях остаться после выхода", — пояснил собеседник агентства.
В течение четырех лет Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. А к концу 2025-го она разорвала 67 из 255 документов, подписанных в рамках содружества. Действующие власти решили переориентировать экспорт на западные рынки, поэтому, по словам президента Майи Санду, республика приводит свою правовую базу в соответствие с европейскими стандартами.
Оппозиция критикует такой государственный курс, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. Страна и так переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента. К концу 2023-го ее уровень удалось снизить до семи процентов, однако в прошлом году из-за подорожания энергоресурсов Молдавия вновь оказалась в критической ситуации.
В МИД России назвали выход республики из СНГ цинизмом, поскольку руководство приняло это решение без открытого диалога с обществом. Там отметили, что, вопреки воле простых молдаван, Кишинев окончательно дистанцируется от Москвы и процессов, происходящих на евразийском пространстве.
