Белгородские власти объяснили рассылку странных СМС
17:26 15.04.2026 (обновлено: 18:01 15.04.2026)
Белгородские власти объяснили рассылку странных СМС

Белгородские власти выяснили причину рассылки СМС от имени Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Жители Белгородской области получили СМС от имени губернатора Вячеслава Гладкова из-за технического сбоя, сообщил глава региона.
"Дорогие друзья, в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о подобной рассылке от РСЧС. Сообщается, что абонентам, которые пользуются услугами одного из мобильных операторов, пришло такое СМС", — написал он в Telegram-канале.
Скриншот рассылки от РСЧС
Скриншот рассылки от РСЧС - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Скриншот рассылки от РСЧС
Из скриншота, который опубликовал Гладков, следует, что некоторые жители области вместе с оповещениями об атаках беспилотников получили СМС: "Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области".
Власти начали проверку. Немного позже Гладков сообщил о ее результатах: выяснилось, что это был технический сбой.
