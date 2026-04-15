Белгородские власти объяснили рассылку странных СМС

БЕЛГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Жители Белгородской области получили СМС от имени губернатора Вячеслава Гладкова из-за технического сбоя, сообщил глава региона.
"Дорогие друзья, в соцсетях и мессенджерах распространяется информация о подобной рассылке от РСЧС. Сообщается, что абонентам, которые пользуются услугами одного из мобильных операторов, пришло такое СМС", — написал он в Telegram-канале.
Скриншот рассылки от РСЧС
Из скриншота, который опубликовал Гладков, следует, что некоторые жители области вместе с оповещениями об атаках беспилотников получили СМС: "Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области".
Власти начали проверку. Немного позже Гладков сообщил о ее результатах: выяснилось, что это был технический сбой.
