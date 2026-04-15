22:33 15.04.2026
В Сингапуре показали последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"

Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила Российско-Сингапурский Деловой Совет и посольство России в Сингапуре за организацию показа фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" в этой стране.
"Фильм Тиграна представили Лаура Кеосаян и Федор Добронравов. Спасибо Российско-Сингапурскому Деловому Совету и посольству России за этот показ. Это очень важно для нас с Тиграном", - написала Симоньян в Telegram.

В зале, судя по опубликованным кадрам, не было свободных мест.
Фильм "Семь дней Петра Семеныча" снят по сценарию Маргариты Симоньян.
Российский кинорежиссер, продюссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый".
С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
