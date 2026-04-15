В ГД предложили продлевать скидку на автоштраф на время его оспаривания

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили продлевать либо приостанавливать срок льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрев продление либо приостановление срока льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования", - сказано в обращении.

Парламентарии также предложили установить, что, если жалоба подана в установленный законом срок, право на оплату штрафа со скидкой сохраняется за гражданином до вынесения решения по жалобе, а оставшаяся часть льготного срока либо новый разумный срок для оплаты начинает течь после получения такого решения.