В ГД предложили продлевать скидку на автоштраф на время его оспаривания

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили продлевать либо приостанавливать срок льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрев продление либо приостановление срока льготной оплаты автомобильного штрафа на период его обжалования", - сказано в обращении.
Парламентарии также предложили установить, что, если жалоба подана в установленный законом срок, право на оплату штрафа со скидкой сохраняется за гражданином до вынесения решения по жалобе, а оставшаяся часть льготного срока либо новый разумный срок для оплаты начинает течь после получения такого решения.
Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит устранить ситуацию, при которой гражданин фактически наказывается рублем за попытку оспорить штраф, сделает право на обжалование более реальным, а порядок оплаты и оспаривания — более справедливым и понятным. По словам депутатов, это особенно важно в условиях большого количества постановлений, вынесенных в автоматическом режиме, когда риск ошибок и спорных ситуаций объективно сохраняется.