Россиян предупредили о штрафе за публикацию личных данных в домовом чате

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Публикация персональных данных соседей в общедомовом чате без их согласия может повлечь за собой административный штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.

"Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта - это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа", - сказал Никишин.

Эксперт уточнил, что для граждан за размещение данных без согласия соседа предусмотрен административный штраф - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.