Россиян предупредили о штрафе за публикацию личных данных в домовом чате
04:20 15.04.2026 (обновлено: 04:22 15.04.2026)
Россиян предупредили о штрафе за публикацию личных данных в домовом чате

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Публикация персональных данных соседей в общедомовом чате без их согласия может повлечь за собой административный штраф до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.
"Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта - это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа", - сказал Никишин.
Эксперт уточнил, что для граждан за размещение данных без согласия соседа предусмотрен административный штраф - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
По словам Никишина, повторное совершение такого административного правонарушения влечет более строгие санкции. Для граждан штраф составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.​
