Рейтинг@Mail.ru
Аналитики подсчитали стоимость шашлычного набора в 2026 году
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 15.04.2026
Аналитики подсчитали стоимость шашлычного набора в 2026 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Шашлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Шашлычный набор, куда входят мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и прочие необходимые для приготовления блюда предметы, в этом году обойдется россиянам в среднем в 4986 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Средний чек затрат на "шашлычный набор" – 4986 рублей. В этом году шашлычный сезон начался позже, чем в прошлом году. На фоне погодного фактора и Страстной недели перед Пасхой наблюдалось снижение продаж в сопоставимом год к году периоде", - подсчитали аналитики, изучив траты за 1-12 апреля этого и прошлого года.
По данным аналитиков, средний чек на покупку готового для жарки шашлыка мяса составляет 668 рублей, а комплекта шампуров - 513 рублей.
При этом мангал в среднем обходится в 3067 рублей, древесный уголь - в 325 рублей, а розжиг - в 412 рублей.
ОбществоШашлыкВыходныеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала