Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской и Сумской областях

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 175 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Запселье, Малая Слободка и Покровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортер, 17 автомобилей и семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
22 июня 2022, 17:18