США восстановили санкции против российской нефти, пишут СМИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Газета Politico утверждает, что санкции США в отношении российской нефти, действие которых было приостановлено в марте, снова вступили в силу.

"Санкции США против российской нефти снова в силе после того, как на этих (прошедших - ред.) выходных администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа не продлила срок действия освобождения (от санкций - ред.)", - говорится в материале издания.