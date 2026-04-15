Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Сальдо

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей трем фигурантам дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Трое граждан Украины Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки в зависимости от роли и степени участия обвиняются в "участии в террористическом сообществе", "акте международного терроризма", "покушении на совершение акта международного терроризма", "незаконном обороте оружия и боеприпасов", "незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства".

В среду состоялось первое заседание по делу. Прокурор ходатайствовал о продлении подсудимым срока содержания под стражей.

"Суд постановил: избранную в отношении Кручиненко, Николая и Сергея Семенюка... меру пресечения оставить без изменения. Продлить срок их содержания под стражей на шесть месяцев, по 1 октября 2026 года", - сказал судья.

Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации Херсонской области и иных лиц.

В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.