Реальный эффективный курс рубля в марте снизился

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте снизился на 1,7%, а в марте - на 3,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 4,3% по сравнению с февралем, к евро - на 2,1%, а к юаню - на 5,1%.
Номинальный курс рубля к доллару в марте снизился на 4,4%, к евро - на 2,2%, к юаню - на 4,8%.
