RT организовал кинофестиваль в Париже, несмотря на санкции

ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. RT, несмотря на запрет канала в ЕС в рамках санкций, удалось 14 апреля организовать кинофестиваль в Париже и показать на нем военные документальные фильмы о Донбассе, Иране и Ливане, передаёт корреспондент РИА Новости.

Организаторы рассказали РИА Новости, что место проведения пришлось держать в секрете до последнего момента, а приглашённым потребовалось немало мужества из-за давления и рисков, связанных с самим показом фильмов в условиях санкций. В итоге мероприятие прошло в одном из парижских зданий.

Около 30 французов, включая журналиста Дидье Маисто и бывшего офицера французской армии Жака Огара, приняли участие в мероприятии.

"Прийти, несмотря на риски, было важно, чтобы обеспечить обмен мнениями. Я не боюсь", - заявил РИА Новости на мероприятии Маисто.