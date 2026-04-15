11:06 15.04.2026 (обновлено: 11:07 15.04.2026)
RT организовал кинофестиваль в Париже, несмотря на санкции

RT показал в Париже фильмы о Донбассе, Иране и Ливане, несмотря на санкции

Логотип телеканала RT. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. RT, несмотря на запрет канала в ЕС в рамках санкций, удалось 14 апреля организовать кинофестиваль в Париже и показать на нем военные документальные фильмы о Донбассе, Иране и Ливане, передаёт корреспондент РИА Новости.
Организаторы рассказали РИА Новости, что место проведения пришлось держать в секрете до последнего момента, а приглашённым потребовалось немало мужества из-за давления и рисков, связанных с самим показом фильмов в условиях санкций. В итоге мероприятие прошло в одном из парижских зданий.
Около 30 французов, включая журналиста Дидье Маисто и бывшего офицера французской армии Жака Огара, приняли участие в мероприятии.
"Прийти, несмотря на риски, было важно, чтобы обеспечить обмен мнениями. Я не боюсь", - заявил РИА Новости на мероприятии Маисто.
Гости сначала посмотрели ранее не публиковавшийся документальный фильм RT о конфликте в Иране и Ливане, затем документальную ленту 2022 года о жителях Мариуполя и их свидетельствах. После показа состоялось обсуждение между зрителями и авторами фильмов.
