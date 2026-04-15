МИД: Россия готова внести вклад в диалог по безопасности на Ближнем Востоке
21:39 15.04.2026 (обновлено: 21:43 15.04.2026)
МИД: Россия готова внести вклад в диалог по безопасности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Россия готова внести вклад в организацию диалога заинтересованных сторон по согласованию условий стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, заявили в среду в МИД РФ.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили ситуацию в Ормузском проливе и конфликт между США, Израилем и Ираном.
"Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд также высказались в пользу диалога с участием всех заинтересованных сторон в целях согласования условий, гарантирующих на долгосрочную перспективу стабильность и безопасность в регионе на основе баланса интересов всех расположенных здесь государств. Россия и Саудовская Аравия готовы внести вклад в организацию такого диалога", - сказано в заявлении по итогу телефонного разговора.
РоссияСаудовская АравияБлижний ВостокСергей ЛавровПолитика
 
 
