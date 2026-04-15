Посольство России призвало Норвегию отказаться от конфронтационного курса

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Осло, комментируя РИА Новости планы Норвегии по производству украинских БПЛА на своей территории, призвало норвежскую сторону отказаться от следования конфронтационному курсу в отношениях с Россией.

Ранее Норвегия и Украина подписали декларацию об укреплении сотрудничества в военной сфере, в рамках которой украинские беспилотники будут производиться на территории Норвегии.