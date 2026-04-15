Нарышкин рассказал о совместной работе СВР и КГБ

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Спецслужбы России и Белоруссии выявляют зловредные устремления внешних сил, направленные на нанесение ущерба Москве и Минску, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Директор СВР отметил, что главная глобальная задача, которая стоит перед спецслужбами России и Белоруссии, - это обеспечение безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации.
"И вот в рамках этой главной задачи вместе с белорусскими коллегами мы ведем совместную разведывательную деятельность по выявлению и пресечению устремлений, зловредных устремлений внешних сил, направленных на нанесение ущерба нашим двум государствам и Союзному государству в сферах политики, экономики, в социальной сфере", - сказал Нарышкин журналистам.
21 октября 2025, 03:17