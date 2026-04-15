Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии

СВР и КГБ будут обеспечивать руководство данными о подрывных планах Запада

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. СВР и КГБ Белоруссии обозначили задачей обеспечение руководства информацией о подрывных планах Запада и НАТО на постсоветском пространстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Службы внешней разведки РФ.

В СВР сообщили, что в среду в Калининграде состоялось очередное заседание коллегии Службы внешней разведки Российской Федерации и коллегии Комитета государственной безопасности Республики Беларусь под руководством глав спецслужб двух стран Сергея Евгеньевича Нарышкина и Ивана Станиславовича Тертеля.