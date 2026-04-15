СВР и КГБ будут обеспечивать руководство данными о подрывных планах Запада
19:55 15.04.2026 (обновлено: 20:01 15.04.2026)
СВР и КГБ будут обеспечивать руководство данными о подрывных планах Запада

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. СВР и КГБ Белоруссии обозначили задачей обеспечение руководства информацией о подрывных планах Запада и НАТО на постсоветском пространстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Службы внешней разведки РФ.
В СВР сообщили, что в среду в Калининграде состоялось очередное заседание коллегии Службы внешней разведки Российской Федерации и коллегии Комитета государственной безопасности Республики Беларусь под руководством глав спецслужб двух стран Сергея Евгеньевича Нарышкина и Ивана Станиславовича Тертеля.
"Первостепенной задачей обозначено обеспечение руководства Российской Федерации и Республики Беларусь актуальной и достоверной информацией о подрывных планах стран Запада и блока НАТО на постсоветском пространстве и связанных с этим угроз для Союзного государства", - говорится в сообщении.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
СВР и КГБ подчеркнули необходимость активизировать взаимодействие
Вчера, 19:58
 
