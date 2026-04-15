Рейтинг@Mail.ru
Российский посол раскритиковал заявления Швеции о кибератаках на энергетику - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 15.04.2026 (обновлено: 16:39 15.04.2026)
Российский посол раскритиковал заявления Швеции о кибератаках на энергетику

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Утверждения Швеции о якобы кибератаках "пророссийских хакеров" на энергетическую инфраструктуру королевства необоснованны, на уровне принципа "highly likely", заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин утверждал в среду, что в прошлом году теплоэлектростанция на западе королевства подверглась кибератаке со стороны якобы пророссийских хакеров.
"Если интереса к таким консультациям (с российской стороной - ред.) нет, то очень похоже на то, что нет и конкретных фактов и доказательств, а утверждения о якобы причастности неких российских хакеров к подобной противоправной активности остается на уровне любимого западными странами принципа "highly likely", то есть необоснованных подозрений", - сказал глава дипмиссии.
Обвинения России в хакерстве - "излюбленное хобби во всем мире", говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
ШвецияВ миреРоссияСергей БеляевДмитрий ПесковСтокгольм (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала