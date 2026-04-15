Российский посол раскритиковал заявления Швеции о кибератаках на энергетику

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Утверждения Швеции о якобы кибератаках "пророссийских хакеров" на энергетическую инфраструктуру королевства необоснованны, на уровне принципа "highly likely", заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин утверждал в среду, что в прошлом году теплоэлектростанция на западе королевства подверглась кибератаке со стороны якобы пророссийских хакеров.

"Если интереса к таким консультациям (с российской стороной - ред.) нет, то очень похоже на то, что нет и конкретных фактов и доказательств, а утверждения о якобы причастности неких российских хакеров к подобной противоправной активности остается на уровне любимого западными странами принципа "highly likely", то есть необоснованных подозрений", - сказал глава дипмиссии.