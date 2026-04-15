Герасимов назвал Монголию одним из важнейших партнеров России

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на переговорах монгольским коллегой Сунрэвом Ганбямбой назвал Улан-Батор одним из важнейших партнеров Москвы, сообщили в Минобороны России.

"В контексте развития двустороннего военного сотрудничества в Москве начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Сунрэвом Ганбямбой", - говорится в сообщении.

Герасимов подчеркнул, что российско-монгольское сотрудничество осуществляется в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров двух стран в сентябре 2024 года в Улан-Баторе

"Рассматриваем Монголию как одного из важнейших партнеров России , взаимодействие с которым традиционно строится на дружбе, доверии и добрососедстве", – отметил начальник Генштаба ВС РФ.

Герасимов выразил уверенность, что итоги встречи придадут новый импульс сотрудничеству между странами во взаимовыгодных областях. "Активно развивается военно-делегационный обмен. Регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Налажено взаимодействие между военно-образовательными организациями, а также по линии приграничных военных округов", – добавил он.