Отток средств с валютных вкладов в России стал максимальным за три года

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россияне забирают вклады в иностранной валюте максимальными за три года темпами, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.

Россияне по состоянию на 1 марта хранили на депозитах в кредитных организациях 3,4 триллиона рублей в иностранной валюте. Это эквивалентно 44 миллиардам долларов, что на 4,6% меньше, чем месяцем ранее.

Более заметное снижение было только в апреле 2023 года. Тогда оно составило 6,1%.

Предшествующие пять месяцев россияне увеличивали валютные вклады. В прошлый раз объем депозитов в иностранной валюте снижался в сентябре.

При этом в абсолютном выражении отток средств составил 2,1 миллиарда долларов, больше последний раз было в апреле 2023 года (2,3 миллиарда долларов).