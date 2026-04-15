Иностранцы смогут подать заявление о признании их нужными России - РИА Новости, 15.04.2026
00:25 15.04.2026
Иностранцы смогут подать заявление о признании их нужными России

Иностранцы смогут подать заявление о признании их представляющими интерес

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иностранцы и лица без гражданства с 15 апреля могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для России, сообщается в указе президента РФ, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.
"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства… могут обратиться начиная с 15 апреля 2026 года с ходатайством о признании их представляющими интерес для Российской Федерации", - говорится в документе.
В данную категорию, согласно указу, входят иностранцы, которые имеют достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России, обладают особо востребованными профессией, специальностью, квалификацией или навыками.
С 15 апреля они смогут обращаться в уполномоченную некоммерческую организацию, которую учредит "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", с ходатайством о признании их представляющими интерес для России.
Если ответ будет положительным, то иностранные граждане и члены их семей получают право обратиться в территориальный орган МВД РФ с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание - без учета утвержденной правительством РФ квоты и без представления документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ, и с заявлением о выдаче вида на жительство - без получения разрешения на временное проживание.
