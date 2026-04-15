Иностранцы смогут подать заявление о признании их нужными России

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иностранцы и лица без гражданства с 15 апреля могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для России, сообщается в указе президента РФ, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.

"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства… могут обратиться начиная с 15 апреля 2026 года с ходатайством о признании их представляющими интерес для Российской Федерации", - говорится в документе.

В данную категорию, согласно указу, входят иностранцы, которые имеют достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности России , обладают особо востребованными профессией, специальностью, квалификацией или навыками.

С 15 апреля они смогут обращаться в уполномоченную некоммерческую организацию, которую учредит "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", с ходатайством о признании их представляющими интерес для России.