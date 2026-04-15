17:19 15.04.2026
Украина не обладает механизмами, чтобы вернуть уклонистов, заявили в Раде

Пушкаренко: Киев не может силой вернуть мужчин призывного возраста в страну

Здание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Киевский режим не обладает необходимыми механизмами, чтобы принудительно вернуть мужчин мобилизационного возраста из-за границы на Украину, заявил депутат Верховной рады Арсений Пушкаренко.
Ранее Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших в эту страну украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте.
"Мы не можем заставить людей, выехавших сознательно ... вернуться. Мы, к сожалению, их силой на Украину точно не можем заставить вернуться", - сказал депутат в эфире портала "Новости.LIVE".
Он также добавил, что у властей нет возможности определить точную цифру, сколько мужчин призывного возраста выехали за границу, поскольку, по его словам, большая их часть сделала это незаконным путем.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
