МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 14 апреля до 07.00 мск 15 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
