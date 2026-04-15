Путин потребовал предложений по возобновлению роста экономики

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ждет от правительства предложений по дополнительным мерам, направленным на восстановление экономического роста России.
Ранее в среду он отметил, что экономика России снижается уже два месяца - за январь-февраль совокупно на 1,8%. Одновременно ушла в минус и динамика обрабатывающей промышленности и строительства, добавил президент.
«
"Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив и улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.