Путин попросил объяснить, почему макропоказатели ниже прогнозов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к членам правительства с просьбой объяснить, почему в настоящее время макроэкономические показатели находятся ниже ожиданий.
"Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов и аналитиков, но и прогнозов самого правительства и Центрального банка", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Президент добавил, что ждет предложений по дополнительным мерам, направленным на восстановление экономического роста России.
Путин ранее в среду отметил, что экономика России снижается уже два месяца - за январь-февраль совокупно на 1,8%. Одновременно ушла в минус и динамика обрабатывающей промышленности и строительства, добавил президент.