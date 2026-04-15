Путин рассказал об изменениях на рынке труда
14:41 15.04.2026 (обновлено: 15:02 15.04.2026)
Путин рассказал об изменениях на рынке труда

Путин: рынок труда меняется, развиваются гибкие платформенные виды занятости

Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский рынок труда меняется, развитие сейчас получают гибкие платформенные виды занятости, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие платформенные виды занятости. Эти и другие задачи отражены в плане структурных изменений в российской экономике", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства напомнил, что соответствующий план был разработан в прошлом году, правительство уже приступило к его выполнению.
"Сегодня обсудим, как реализуется этот план, что в нём, может быть, нужно уточнить, добавить, дополнить или усилить, исходя из реальной картины, складывающейся на данный момент времени", - добавил он.
