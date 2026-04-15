Путин назвал сохранение устойчивости бюджета важным

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета России и сохранять его устойчивость, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний и конъюнктуры на внешних рынках", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
