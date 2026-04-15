Траектория макропоказателей в России находится ниже прогнозов, заявил Путин

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Траектория макропоказателей в России пока находится ниже прогнозов правительства и Центрального банка, заявил президент России Владимир Путин.
"Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.