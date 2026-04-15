Российский ВВП снижается два месяца подряд, сообщил Путин

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВВП России снижается два месяца подряд, за январь-февраль совокупно на 1,8%, заявил президент России Владимир Путин.
"Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
По данным Росстата, экономика России по итогам 2025 года показала рост на 1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Однако в конце марта министр экономического развития Максим Решетников говорил журналистам, что рост экономики по итогам нынешнего года будет ниже этой оценки.
