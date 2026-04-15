Путин назвал причины снижения ВВП - РИА Новости, 15.04.2026
14:29 15.04.2026 (обновлено: 14:38 15.04.2026)
Путин назвал календарные и погодные факторы причинами снижения ВВП

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Среди причин снижения ВВП России с начала года присутствуют календарные и погодные факторы, однако очевидно, что не только эти объективные обстоятельства определяют инвестиционную активность в стране, заявил президент Владимир Путин.
Ранее в среду на совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что два месяца подряд российский ВВП снижается, в целом за январь-февраль сократился на 1,8%.
"Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы. Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на один рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране", - продолжил Путин.
