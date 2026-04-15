Динамика обрабатывающей промышленности ушла в минус, заявил Путин

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Динамика обрабатывающей отрасли РФ и промроизводства в целом, а также строительства ушла в минус, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%.