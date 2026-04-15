Путин поручил правительству стимулировать рост экономики
14:28 15.04.2026 (обновлено: 15:06 15.04.2026)
Путин поручил правительству стимулировать рост экономики

Путин: правительство должно нацелить работу на стимулирование роста экономики

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить конкретные меры по стимулированию роста экономики.
"Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и рост российской экономики
Среди трендов, наметившихся с начала года, оказалось снижение ВВП: два месяца подряд он падает совокупно на 1,8 процента. В числе причин — календарные и погодные факторы.
"Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем: в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году. В феврале на один рабочий день меньше. Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране", — пояснил президент.

Так, в минусе оказались промышленное производство и строительство. При этом уровень безработицы продолжает оставаться низким, несмотря на общую экономическую динамику. Сейчас он составляет 2,1 процента.
Путин также поручил предложить меры по поддержке деловых инициатив и улучшению структуры занятости в отраслях с эффективными рабочими местами и высокой добавленной стоимостью.
Мишустин оценил спрос на рабочие профессии в России
"Наш рынок труда меняется, получают развитие гибкие, платформенные виды занятости. Эти и другие задачи отражены в плане структурных изменений в российской экономике", — отметил глава государства.
Вместе с тем важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохраняя его устойчивость, заключил он. Правительство уже подготовило соответствующие меры, чтобы достичь этого в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках.
Экономист спрогнозировал рост закупок Китаем нефти и газа у России
