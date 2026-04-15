Путин отметил важность поддержки подростков в трудной жизненной ситуации

УФА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXV всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметил важность поддержки подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также создания необходимых условий для их самореализации.

"Уверен, что съезд пройдёт в конструктивном ключе, а выработанные вами идеи и предложения найдут воплощение в практической деятельности. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - подчеркнул президент РФ.