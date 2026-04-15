Путин отметил важность поддержки подростков в трудной жизненной ситуации

УФА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXV всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметил важность поддержки подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также создания необходимых условий для их самореализации.
"Отрадно, что среди ваших приоритетных тем - организация работы с подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Подчеркну, исключительно важно поддерживать таких ребят, создавать необходимые условия для их самореализации, раскрытия талантов и способностей - в творчестве, спорте, науке, в других сферах. Такая деятельность требует от вас не только высоких профессиональных качеств, но и душевной чуткости и отзывчивости", - говорится в приветствии главы государств, которое зачитала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Путин отметил, что традиционные съезды детских региональных омбудсменов всегда привлекают общественное внимание, свидетельствуют об актуальности обсуждаемых тем и о востребованности в нашей стране института уполномоченных по правам ребёнка.
"Уверен, что съезд пройдёт в конструктивном ключе, а выработанные вами идеи и предложения найдут воплощение в практической деятельности. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - подчеркнул президент РФ.