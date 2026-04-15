МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жители Великобритании уже не воспринимают всерьез попытки властей и СМИ связать внутренние проблемы страны с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
В разговоре с агентством на полях прошедшего Московского экономического форума он отметил, что руководство и пресса королевства до сих пор пытаются объяснять проблемы Британии происками России.
"Однако когда в газетах пишут, что у нас отключилось отопление из-за Владимира Путина, почти все над этим смеются, и когда заявляют, что многочисленные провалы Британии - тоже дело рук Путина, это никто всерьез уже не воспринимает", - сказал собеседник.
Провал этого курса британских властей подтверждается рекордно низким уровнем поддержки премьер-министра Кира Стармера среди населения, уверен Гэллоуэй. Он подчеркнул, что рейтинг премьера не упал бы так сильно, если бы британцы верили в некую роль России в проблемах королевства.
