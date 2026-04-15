В Британии раскрыли, что в стране думают о попытках винить Путина в бедах
04:21 15.04.2026 (обновлено: 04:29 15.04.2026)
В Британии раскрыли, что в стране думают о попытках винить Путина в бедах

Гэллоуэй: британцы уже не верят, что в бедах их страны виновата Россия

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛюди возле Тауэрского моста в Лондоне
Люди возле Тауэрского моста в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Люди возле Тауэрского моста в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жители Великобритании уже не воспринимают всерьез попытки властей и СМИ связать внутренние проблемы страны с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
В разговоре с агентством на полях прошедшего Московского экономического форума он отметил, что руководство и пресса королевства до сих пор пытаются объяснять проблемы Британии происками России.
"Однако когда в газетах пишут, что у нас отключилось отопление из-за Владимира Путина, почти все над этим смеются, и когда заявляют, что многочисленные провалы Британии - тоже дело рук Путина, это никто всерьез уже не воспринимает", - сказал собеседник.
Провал этого курса британских властей подтверждается рекордно низким уровнем поддержки премьер-министра Кира Стармера среди населения, уверен Гэллоуэй. Он подчеркнул, что рейтинг премьера не упал бы так сильно, если бы британцы верили в некую роль России в проблемах королевства.
