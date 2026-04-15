Приговор боевикам "Азова"* за обстрел села в ДНР признали законным - РИА Новости, 15.04.2026
15:56 15.04.2026
Приговор боевикам "Азова"* за обстрел села в ДНР признали законным

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор боевикам запрещенной в России террористической организации "Азов" за обстрел села в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Артем Вышняк, Семен Северин, Сергей Гайкович и Сергей Самохвалов были признаны виновными в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Вышняк, являясь командиром расчета минометного взвода, отдал приказ Северину, Гайковичу и Самохвалу об обстреле села Бердянского Мангушского района ДНР. В результате их действий повреждения получили жилые дома. Фигуранты получили сроки от 23 до 23,5 лет в колонии строгого режима.
«
"Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу одного из осужденных, признал приговор законным и обоснованным", - рассказали в пресс-службе.
* Запрещенная в России террористическая организация
