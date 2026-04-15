Рейтинг@Mail.ru
"Какой позор!" В Польше разозлились на украинцев после инцидента во Львове - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 15.04.2026 (обновлено: 04:24 15.04.2026)
Флаг Украины у посольства Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Власти Львова обманули польскую компанию на 35 миллионов евро, на что последовала постыдная молчаливая реакция Варшавы, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Польская компания была вышвырнута из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 миллионов евро. Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова. Польская компания Control Process реализовала почти весь проект и выиграла 7 арбитражей против города Львов, а несмотря на это украинцы разорвали контракт и не выплатили деньги! <…> Реакция польского правительства? Ну, угадывайте... Наши власти вместо того, чтобы помочь пострадавшей польской компании, молчат и оставляют ее на произвол судьбы!" — написала политик.
По ее словам, произошедший во Львове инцидент демонстрирует неуважение правительства Польши к своим гражданам и заставляет поляков чувствовать стыд.
"Какой позор! Опять польское правительство предпочитает не ссориться с украинскими политиками, чем вмешаться в защиту польских интересов. Эта подхалимская позиция уже просто отвратительна. <…> За наши никудышные псевдоэлиты мне иногда так невообразимо стыдно, что даже трудно выразить. Это недопустимо, чтобы наших соотечественников так не уважали, а всю нашу родину унижали даже в таких делах. Нами управляют люди с менталитетом подстилок", — подытожила евродепутат.
Ранее источник РИА Новости сообщил об усилении негативных настроений в отношении масштабов финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине.
ЕвропарламентВаршаваПольшаЛьвовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала