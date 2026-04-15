МИД ПМР: Молдавия будет дискредитировать миротворцев Приднестровья

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 15.04.2026 (обновлено: 18:32 15.04.2026)
МИД ПМР: Молдавия будет дискредитировать миротворческую миссию в Приднестровье

Герб Приднестровья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Молдавия будет дискредитировать миротворческую миссию в Приднестровье, считает начальник главного внешнеполитического управления министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Дмитрий Паламарчук.
"В ближайшие 2-4 года в контексте планов Молдовы присоединиться к Евросоюзу ситуация неизбежно будет ухудшаться – по миротворческой миссии на Днестре будут наноситься систематические удары нарастающей интенсивности. И это требует скоординированных российско-приднестровских мер по организационной, политико-дипломатической, экономической и информационно-пропагандистской её поддержке", - сказал Паламарчук в ходе круглого стола "Миротворчество на постсоветском пространстве: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия", который прошел в Приднестровском госуниверситете.
В МИД ПМР также считают, что миротворческая миссия на берегах Днестра по-прежнему абсолютно функциональна, как гарантия физической безопасности жителей Молдавии и Приднестровья, включая российских граждан.
"Нужно превентивно определить параметры, ресурсы и безупречные юридические предпосылки её продолжения независимо от позиции Кишинёва – до момента справедливого политического урегулирования, защищающего идентичность приднестровского народа", - отметил Паламарчук.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
В миреМолдавияДнестрОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала