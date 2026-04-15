МИД ПМР: Молдавия будет дискредитировать миротворцев Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Молдавия будет дискредитировать миротворческую миссию в Приднестровье, считает начальник главного внешнеполитического управления министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Дмитрий Паламарчук.
"В ближайшие 2-4 года в контексте планов Молдовы присоединиться к Евросоюзу ситуация неизбежно будет ухудшаться – по миротворческой миссии на Днестре будут наноситься систематические удары нарастающей интенсивности. И это требует скоординированных российско-приднестровских мер по организационной, политико-дипломатической, экономической и информационно-пропагандистской её поддержке", - сказал Паламарчук в ходе круглого стола "Миротворчество на постсоветском пространстве: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия", который прошел в Приднестровском госуниверситете.
В МИД ПМР также считают, что миротворческая миссия на берегах Днестра по-прежнему абсолютно функциональна, как гарантия физической безопасности жителей Молдавии и Приднестровья, включая российских граждан.
"Нужно превентивно определить параметры, ресурсы и безупречные юридические предпосылки её продолжения независимо от позиции Кишинёва – до момента справедливого политического урегулирования, защищающего идентичность приднестровского народа", - отметил Паламарчук.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.