Врач рассказала, сколько порций плова можно съесть за раз

ТАШКЕНТ, 15 апр - РИА Новости. Туристы из России, отправляясь поесть плова в Средней Азии, должны помнить, что его сразу нельзя употреблять помногу, а также запивать алкоголем и газированными напитками, рассказала РИА Новости врач-гепатолог Татьяна Васильева.

Ранее в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости рассказали, что Узбекистан является наиболее популярными среди россиян направлениями для отпуска на предстоящие майские праздники. Туристов на узбекском застолье ждет главное искушение местной кухни - плов.

"Есть такое правило здорового питания: не садиться за стол голодным и не вставать из-за стола сытым. Конечно, нужно взять одну порцию, разумеется, не съедать все. Нельзя сразу нагружать желудок незнакомой, тяжелой пищей, если вы еще и не привыкли есть баранину", - сказала Васильева , отвечая на вопрос, сколько порций плова можно съесть за один раз.

По ее мнению, опыт употребления плова состоит не только из самого блюда - выбор напитков играет важную роль в том, насколько хорошо он усвоится. "Конечно, ни в коем случае нельзя запивать плов алкоголем, пивом и подобными напитками. Разговоры о том, что надо запивать газировкой, "тогда переварится" - все это ерунда. Запивать желательно зеленым чаем", - считает гепатолог.

Зелёный чай содержит катехины и дубильные вещества, которые помогают пищеварению справляться с большим количеством жира, чай мягко стимулирует выделение желчи, не перегружая поджелудочную, добавила Васильева.