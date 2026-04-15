Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, сколько порций плова можно съесть за раз - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 15.04.2026
Врач рассказала, сколько порций плова можно съесть за раз

РИА Новости: врач Васильева посоветовала не запивать плов алкоголем и газировкой

© Fotolia / Sunny ForestПлов
Плов - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Fotolia / Sunny Forest
Плов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 15 апр - РИА Новости. Туристы из России, отправляясь поесть плова в Средней Азии, должны помнить, что его сразу нельзя употреблять помногу, а также запивать алкоголем и газированными напитками, рассказала РИА Новости врач-гепатолог Татьяна Васильева.
Ранее в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости рассказали, что Узбекистан является наиболее популярными среди россиян направлениями для отпуска на предстоящие майские праздники. Туристов на узбекском застолье ждет главное искушение местной кухни - плов.
"Есть такое правило здорового питания: не садиться за стол голодным и не вставать из-за стола сытым. Конечно, нужно взять одну порцию, разумеется, не съедать все. Нельзя сразу нагружать желудок незнакомой, тяжелой пищей, если вы еще и не привыкли есть баранину", - сказала Васильева, отвечая на вопрос, сколько порций плова можно съесть за один раз.
По ее мнению, опыт употребления плова состоит не только из самого блюда - выбор напитков играет важную роль в том, насколько хорошо он усвоится. "Конечно, ни в коем случае нельзя запивать плов алкоголем, пивом и подобными напитками. Разговоры о том, что надо запивать газировкой, "тогда переварится" - все это ерунда. Запивать желательно зеленым чаем", - считает гепатолог.
Зелёный чай содержит катехины и дубильные вещества, которые помогают пищеварению справляться с большим количеством жира, чай мягко стимулирует выделение желчи, не перегружая поджелудочную, добавила Васильева.
В Узбекистане стандартная порция плова, как правило, составляет 250–400 граммов, стоимость от 35 тысяч до 60 тысяч сумов (3-5 долларов). В республике, все семейные мероприятия, где подают плов, проводятся в первой половине дня. В городах, ресторанах и на праздниках его подают в любое время.
УзбекистанРоссияСредняя АзияТатьяна ВасильеваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала