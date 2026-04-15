В Кремле оценили рост нефтяных доходов России

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия получила скромный прирост нефтяных доходов на фоне конфликта вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не стоит это (прирост нефтяных доходов России на фоне конфликта вокруг Ирана - ред.) переоценивать... Да, у нас есть некоторый скромный прирост", - сказал он в интервью телеканалу India Today.
По словам Пескова, этот прирост не стал жизненно важным для российского бюджета и экономики, в целом.
Власти США в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия минфина США действовала до 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось.