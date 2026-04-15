Последствия иранского кризиса будут ощущаться очень долго, заявил Песков

МОСКВА, 15 апр - РИА Новост и. Последствия конфликта вокруг Ирана и нехватки нефти на мировом рынке будут ощущаться во всем мире еще долгое время, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Мировой нефтяной рынок становится хрупким и уязвимым. Конечно, потеря такого значительного объема приводит к крайне негативным последствиям. В одночасье это не компенсировать, потребуется время, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке", - добавил он.