Последствия иранского кризиса будут ощущаться очень долго, заявил Песков

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Последствия конфликта вокруг Ирана и нехватки нефти на мировом рынке будут ощущаться во всем мире еще долгое время, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Последствия будут ощущаться еще долгое время", - сказал пресс-секретарь в интервью телеканалу India Today.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что треть добычи нефти в Персидском заливе выведена из оборота из-за конфликта вокруг Ирана.
"Мировой нефтяной рынок становится хрупким и уязвимым. Конечно, потеря такого значительного объема приводит к крайне негативным последствиям. В одночасье это не компенсировать, потребуется время, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке", - добавил он.