18:34 15.04.2026 (обновлено: 19:22 15.04.2026)
В Кремле заявили о готовности вернуться к идее вывоза урана из Ирана

Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Инициатива по вывозу в Россию обогащенного урана из Ирана сейчас не обсуждается, но Владимир Путин готов к этому, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Россия была готова принять обогащенный Иран на своей земле. Это могло быть хорошим решением, но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение", — сказал он в интервью телеканалу India Today.
Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что МАГАТЭ не заявляло о попытках Ирана создать ядерное оружие, призвав все стороны конфликта к сдержанности и осудив агрессию против исламской республики.
Он подчеркнул, что Москва настроена продолжать сотрудничество с Тегераном и остается надежным поставщиком энергоносителей для всех стран.
В минувшие выходные США провели первый раунд переговоров с ИРИ. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. Как утверждает Вашингтон, речь идет в том числе об обогащенном уране: в Штатах настаивают на изъятии этих материалов.
В ответ там объявили о морской блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. В то же время, по сообщениям СМИ, ее уже успешно преодолели несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.
ИранРоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЭнергетикаСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеядерное топливоУранСША
 
 
