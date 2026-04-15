Детский музейный центр открылся на "Заводе Шпагина" в Перми

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в среду приняли участие в открытии Детского музейного центра краеведческого музея в большом пространстве на "Заводе Шпагина" в Перми, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Детский музейный центр — это самый молодой филиал Пермского краеведческого музея. И сегодня он обрел новый дом. Это важный шаг в развитии культурного пространства в Прикамье. Рядом расположена художественная галерея, в будущем откроем рядом еще один музей - "Пермский период". Пространство "Завода Шпагина" станет новым культурным и образовательным кластером региона. Это позволит проводить еще больше выставок и образовательных мероприятий. Уверен, и детям, и взрослым здесь будет интересно!" — отметил Махонин.

Центр располагается в одноэтажном здании площадью 450 квадратных метров и включает несколько локаций. Среди них - мастерские для детской и взрослой аудитории, оборудованные для занятий живописью, рисунком, печатной графикой, керамикой и лепкой; зал для детских и семейных выставок игрового формата (первая выставка — "Искусство по полочкам"); пространство для подростков "Отражение" для посетителей 12–18 лет; игровая с лабиринтом, книгами и игрушками для эмоциональной и физической разгрузки детей.

Миссия нового пространства — быть открытой, свободной и инклюзивной площадкой для коммуникации галереи со зрителями всех возрастов и разным социальным и культурным опытом, вовлекать и вдохновлять горожан на понимание регионального и мирового искусства, способствовать раскрытию их творческого потенциала и талантов.

Новые просторные экспозиционные площади и мастерские позволят масштабировать проекты, расширить тематику и количество событий. Например, здесь уже открыта первая выставка – "Все под землей, или Тайны четвертого царства". Она дает возможность посмотреть на почвы с разных точек зрения и представляет музейные предметы из коллекции геологии, зоологии, ботаники, археологии и палеонтологии Пермского краеведческого музея, а также почвенные монолиты и арт-объекты, рассказывающие о красоте почв.

В рамках новой экспозиции будут проходить тематические экскурсии, музейные занятия, на которых ребята будут разбираться, как устроена почва, проводить опыты и эксперименты, работать с природными материалами – например, рисовать почвенными красками. Сохранятся знакомые и популярные программы центра — занятия о природе и экологии, серия ботанических занятий, занятия о дендрологии и правильном кормлении птиц.

Кроме того, Детский музейный центр открывается вместе с первым этапом большого палеонтологического музея "Пермский период" – зеленой экспозицией растений "Парка пермского периода". В ней представлены ныне живущие представители древних таксонов (семейств, родов), которые были широко распространены на Земле в пермском геологическом периоде (299-252 миллионов лет назад), и сохранились до наших дней.