В МИД Швейцарии заявили о готовности принять переговоры США и Ирана

ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария готова в любой момент принять переговоры между США и Ираном и находится в контакте со всеми сторонами, заявила РИА Новости официальный представитель МИД страны Мелани Гюгелманн.

"Швейцария готова в любой момент предоставить свои добрые услуги. МИД страны находится в контакте со всеми вовлеченными сторонами и подтвердил свою готовность поддержать любую дипломатическую инициативу, которая может способствовать миру", - сказала Гюгелманн.