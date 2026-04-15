В МИД Швейцарии заявили о готовности принять переговоры США и Ирана

ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария готова в любой момент принять переговоры между США и Ираном и находится в контакте со всеми сторонами, заявила РИА Новости официальный представитель МИД страны Мелани Гюгелманн.
"Швейцария готова в любой момент предоставить свои добрые услуги. МИД страны находится в контакте со всеми вовлеченными сторонами и подтвердил свою готовность поддержать любую дипломатическую инициативу, которая может способствовать миру", - сказала Гюгелманн.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.