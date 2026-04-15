Рейтинг@Mail.ru
В МИД Швейцарии заявили о готовности принять переговоры США и Ирана - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 15.04.2026 (обновлено: 17:08 15.04.2026)
В МИД Швейцарии заявили о готовности принять переговоры США и Ирана

Швейцария готова в любой момент принять переговоры между США и Ираном

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Швейцарии в Женеве
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария готова в любой момент принять переговоры между США и Ираном и находится в контакте со всеми сторонами, заявила РИА Новости официальный представитель МИД страны Мелани Гюгелманн.
"Швейцария готова в любой момент предоставить свои добрые услуги. МИД страны находится в контакте со всеми вовлеченными сторонами и подтвердил свою готовность поддержать любую дипломатическую инициативу, которая может способствовать миру", - сказала Гюгелманн.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Лавров заявил о готовности Китая и России помочь в переговорах США с Ираном
Вчера, 06:45
 
В миреШвейцарияСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала