Провал переговоров с Ираном поставил Штаты перед роковым выбором

Необходимо отдавать себе отчет, что перемирие в агрессии против Ирана Соединенным Штатам нужно в первую очередь для передышки — чтобы успеть подвезти и пополнить запасы ракет, бомб и дронов, организовать ротацию частей, которые попали под удары иранцев (они все еще пребывают в шоке и не способны воевать дальше). По возможности — восстановить остатки ресурсов на своих базах на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Однако встает вопрос: что теперь? После провала переговоров Вашингтон вынужден двигаться дальше. Как известно, в данный момент он пошел на блокирование Ормузского пролива, чтобы не допустить продажи иранской нефти. Но в случае такого развития событий весь Персидский залив будет заблокирован, причем дважды: на внешней акватории — американцами, а в районе Ормузского пролива — иранцами.

Однако даже в этом случае Иран может продолжить экспорт своей нефти через танкерные флоты дружественных государств. А вот американцы не способны долгое время обеспечивать тотальную блокаду акватории Ормузского пролива, так как в экономиках многих стран наступит полный коллапс. Государства — импортеры нефти, сжиженного газа и минеральных удобрений готовы платить Ирану за проход и получение жизненно важной продукции. А если США будут препятствовать процессу, они столкнутся с серьезным недовольством со стороны целого ряда стран, поскольку из-за действий Вашингтона, с одной стороны, производители не смогут продать свою продукцию, а с другой — огромное количество покупателей не будет иметь возможность приобретать столь нужное для их экономики энергетическое сырье.

Что же делать?

У Соединенных Штатов на столе лежат несколько основных вариантов действий.

1. Наземная операция.

Однако для этого нужна армия из 450-500 тысяч человек. Даже если США окажутся способны собрать группировку подобных масштабов (пока у них в Ближневосточном регионе порядке 50 тысяч человек), то эффект в любом случае окажется нулевой. К тому же данный сценарий сопряжен с огромными потерями личного состава американской армии. А режим в Иране сохранится.

2. Тотальное уничтожение всего живого и неживого ракетами, бомбами и дронами в Исламской Республике Иран.

Это позволит достичь эффекта максимального разрушения страны и отбрасывания ее на какое-то время назад, но в целом система в Иране устоит. По всей видимости, иранцы готовы к этому варианту: многие важнейшие структуры, необходимые для поддержания жизнеспособности государственного аппарата и нормальной работы народного хозяйства, продублированы и предусмотрительно разбросаны по всей стране, преимущественно на востоке и севере огромной территории.

3. Применение тактического ядерного оружия (ТЯО).

Очевидно, это самый радикальный вариант, к которому могут прибегнуть в Белом доме, оказавшись на краю пропасти: если будут вынуждены бежать с Ближнего Востока, а внутри самих США положение Дональда Трампа и его администрации станет критическим. Эффект от применения ТЯО непредсказуем для Вашингтона: мировое общественное мнение займет крайне негативную к Штатам позицию. А самое главное — и этот сценарий не позволит американцам решить поставленные задачи в отношении Тегерана: система там тем не менее сохранится, более того, после этого Иран может окончательно выйти из режима ДНЯО и очень быстро начать производство собственного ядерного оружия. Скорее всего, иранцы и к такому варианту готовы. Работа, инфраструктура, кадры — опять-таки предусмотрительно — подготовлены для легкого и быстрого старта.

Какое решение в нынешней ситуации было бы оптимальным? По существу, ответ прост и очевиден: принять на условиях Тегерана компромиссное соглашение о мире. Штаты подошли к переговорам с иранцами морально-психологически подавленными, с позиции практически проигравшей стороны, с позиции уже бывшего гегемона. Зато иранцы, наоборот, чувствуют себя явными победителями, мировым фаворитом, обладателями стратегической инициативы.

Исламская республика ради достижения мира готова пойти на определенные уступки, но на основе собственного плана урегулирования из десяти пунктов. Согласие Вашингтона на компромисс могло бы остановить унизительное поражение американцев, дало бы им шанс более или менее достойно выйти из этой ситуации, сохранив при этом лицо. Ну а Ирану этот компромисс дал бы возможность окончательно закрепить свой успех официальными документами.

Однако в реальности мир увидел иное: Соединенные Штаты выдвинули избыточно неприемлемые условия для Тегерана, и тот, как сторона, владеющая инициативой, разумеется, не мог принять американские условия. США подошли к переговорам с позиции силы, что было абсолютно неуместно и деструктивно. Одной из причин провала переговоров стала неопытность и слабая компетенция команды Трампа: в группе переговорщиков не оказалось ни одного профессионального дипломата, специализирующегося по Ближнему Востоку, ни одного более или менее известного эксперта по Ирану.