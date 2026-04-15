Пентагон утверждает, что ни одно судно не преодолело блокаду портов в Иране

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Южное командование Пентагона утверждает, что ни одно судно не смогло преодолеть американскую морскую блокаду иранских портов за первые двое суток, девять судов были развернуты.
Иранское агентство Fars ранее передавало, что два иранских судна смогли пройти через Ормузский пролив, в том числе супертанкер.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Иранский супертанкер прорвал морскую блокаду США
Вчера, 10:20