МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Группа DAWG при Министерстве войны США запросила расширить ее бюджет в 242 раза, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.

Как ожидается, финансирование вырастет с 225 миллионов долларов в этом году до 54,6 миллиарда в 2027-м.

При этом 53,6 миллиарда составляют обязательные ассигнования, которые не проходят через стандартный бюджетный процесс. Таким образом, Пентагон сможет резко ускорить развертывание автономных систем.

В целом затраты на разработки и испытания в бюджете Минобороны войны США увеличат на 63 процента, с 210,4 до 343,7 миллиарда долларов. На долю новой группы придется около 41 процента от этого прироста.