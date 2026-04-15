Пентагон намерен увеличить финансирование производства дронов в 242 раза
03:11 15.04.2026 (обновлено: 03:32 15.04.2026)
Пентагон намерен увеличить финансирование производства дронов в 242 раза

Пентагон хочет потратить 54,6 миллиарда долларов на производство боевых дронов

© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Группа DAWG при Министерстве войны США запросила расширить ее бюджет в 242 раза, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Как ожидается, финансирование вырастет с 225 миллионов долларов в этом году до 54,6 миллиарда в 2027-м.
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
ВМС США потеряли на Ближнем Востоке беспилотник за 240 миллионов долларов
02:15
При этом 53,6 миллиарда составляют обязательные ассигнования, которые не проходят через стандартный бюджетный процесс. Таким образом, Пентагон сможет резко ускорить развертывание автономных систем.
В целом затраты на разработки и испытания в бюджете Минобороны войны США увеличат на 63 процента, с 210,4 до 343,7 миллиарда долларов. На долю новой группы придется около 41 процента от этого прироста.
Группу автономных боевых систем Пентагона создали в августе 2025 года на основании закона One Big Beautiful Bill Act, который увеличил расходы на оборону и миграционный контроль, но урезал траты на здравоохранение и экологические инициативы.
Российский БПЛА Supercam S350 - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Ростех" успешно испытал технологию роя дронов
Вчера, 08:05
 
